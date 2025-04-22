22 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Половина россиян против ИИ в учебе

Половина россиян (46%) не разрешили бы своим детям использовать искусственный интеллект (ИИ) в учебе. Такие результаты получил ВЦИОМ.
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Чем младше опрошенные, тем они лояльнее к ИИ. Среди рожденных после 2000 года только 31% против. А 49% из них разрешили бы использовать ИИ по отдельным предметам. Использования ИИ по всем предметам хотели бы 16% россиян.

Пока что треть опрошенных говорят, что их дети или дети их родных и близких не пользуются ИИ в учебе, треть - что пользуются.

Что касается влияния ИИ на качество полученных знаний, то россияне склоняются к тому, что они ухудшаются - таковых 46%, в том числе 21% - что значительно ухудшаются. В улучшение верят 24%, но точно уверены в этом лишь 4%.

Интересно что, "зумеры" (рожденные после 2000 г.) являются единственной возрастной группы, в в которой тех, кто верит в улучшение посредством ИИ, больше, чем тех, кто уверены в ухудшении. Уже среди "младших миллениалов" (1992-2000 г.р.) результаты прямо противоположные: ухудшение отмечают 45%, а в улучшение верят 28%.

Среди самых распространенных ответов о рисках ИИ в учебе называются: снижение умственной нагрузки и умственная деградация (36%), отсутствие настоящего общения (31%), снижение мотивации к обучению, лень (27%), плагиат и списывание (26%), ухудшение критического мышления (25%).

Глава СПЧ Валерий Фадеев недавно поднял проблему использования ИИ с той точки зрения, что тексты, которые выдают нейросети, основаны на западных базах текстов. Он считает, что Россия стоит на пороге информационного и идеологического бедствия. Представления детей формируются нейросетями, несущими западную повестку.

Теги: искусственный интеллект, образование


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