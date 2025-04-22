План Трампа по Украине может включать размещение там европейских войск

В сети появились возможные детали плана урегулирования украинского конфликта, который предлагает президент США Дональд Трамп. Он может включать развертывание на Украине европейских сил, чтобы обеспечить соблюдение прекращения огня.

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"Самое сложное – то, как выглядят силы безопасности. Мы называем их "силами противодействия"", - приводит New York Post слова высокопоставленного чиновника американской администрации.

Ранее стало известно, что США давят на Киев, чтобы он согласился на план Вашингтона, который предусматривает признание российского статуса Крыма и отказ от вступления в НАТО. Об этом сообщают западные чиновники со ссылкой на конфиденциальный документ, представленный Киеву на переговорах в Париже 17 апреля. При этом представитель Госдепа уточнил, что документ содержит "список потенциальных вариантов" для обсуждения, а не ультиматум. Ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне в конце недели. В случае согласования позиций инициативы могут направить Москве, а после многосторонних консультаций в Лондоне российскую столицу может вновь посетить спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Однако, по данным чиновников, предложения США не предполагают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда войск РФ. Также, как подчеркивают источники, Вашингтон не намерен ограничивать военную поддержку Киева или блокировать размещение европейских войск на Украине.