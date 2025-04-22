22 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Потепление отношений США и России может начаться с арктического региона - эксперты

США могут проявить интерес к совместному решению задач в Арктике, есть предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в регионе, заявил председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Опыт прошлых десятилетий или даже столетий показывает, что в наиболее непростые, кризисные моменты нашим странам всегда удавалось преодолеть разногласия", - приводит слова Патрушева "Коммерсант".

В США также считают, что Арктика может стать поводом для сближения между Москвой и Вашингтоном при определенных обстоятельствах. Аналитики Института Куинси считают, что США могут предложить России снятие санкций и сотрудничество в арктическом регионе за сделку по Украине.

Впрочем, пересечение интересов в Арктике может стать поводом не только для сотрудничества, но и для новых конфликтов, особенно если вмешается Китай. "Исторически мирный регион теперь является единственным регионом, в котором США напрямую сталкиваются как с Россией, так и с Китаем", - полагает эксперт издания Responsible Statecraft эксперт Р. Джордан Прескотт.

"Россия сделала Северный Ледовитый океан приоритетом безопасности. Она восстановила свою военную инфраструктуру вдоль своего северного побережья — три основные базы, 13 аэродромов, 10 радиолокационных станций, а также пограничные и аварийно-спасательные станции. Российский ледокольный флот теперь насчитывает 41 судно, что намного больше, чем у американского и союзных флотов вместе взятых. У России есть семь атомных ледоколов; у Соединенных Штатов и союзников нет ни одного", - отмечает эксперт.

Он также полагает, что Россия внедрила в регионе тактику "ведения войны низкой интенсивности": военные учения, подход к американскому воздушному пространству на минимальное расстояние, помехи GPS, радиоэлектронная борьба и подводные диверсии.

Р. Джордан Прескотт также указывает на то, что Китай считает Арктику своим национальным интересом: "Китай объявил себя "околоарктическим" государством и по состоянию на 2023 год инвестировал в регион более $90 млрд за последнее десятилетие. Военно-морской флот КНР уже превзошел американский флот и закупает ледоколы. Китай также участвует в совместных с Россией военно-морских, воздушных и береговых учениях и патрулировании".

Теги: арктика, сша, россия, китай


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