Умер Зураб Церетели

Скончался скульптор, художник-монументалист Зураб Церетели. Об этом сообщил ТАСС его помощник Сергей Шагулашвили.

По его словам, Церетели умер в полвторого ночи. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. Ему был 91 год.

Пока не решено, когда и где пройдет церемония прощания.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. Окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. С 1997 года — президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства (MMOMA).

Церетели стал автором более пяти тысяч произведений. Среди наиболее известных его работ - памятник Петру I и монумент "Дружба навеки" в Москве.