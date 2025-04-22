Девять свердловских деревень оказались отрезаны от внешнего мира из-за затопления моста

На Среднем Урале сразу девять деревень оказались отрезаны от внешнего мира из-за паводка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, за минувшие сутки произошло затопление низководного моста на реке Тура в Слободо-Туринском районе. В результате ограничено автотранспортное сообщение с девятью деревнями: Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова и Черемнова.

По данным МЧС, всего на сегодняшний день в регионе затоплены три низководных моста, а один мост разобран на период весеннего половодья. Ограничено автотранспортное сообщение с 14-ю населенными пунктами.

Напомним, ранее уральский полпред президента Артем Жога призывал уделить особое внимание ситуации с паводками.