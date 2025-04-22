В Новом Уренгое мужчина вымогал у женщины автомобиль или полмиллиона за сохранение ее тайны

В Новом Уренгое будут судить мужчину за незаконный сбор сведений о частной жизни и вымогательство и шантаж раскрыть сведения, позорящие потерпевшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, 17 декабря 2024 года обвиняемый втайне от женщины собрал информацию о ее частной жизни и начал шантажировать, требуя, 500 тысяч рублей или принадлежащий ей автомобиль стоимостью 779 тыс. руб. Он угрожал раскрыть сведения третьим лицам.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.