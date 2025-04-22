В Екатеринбурге сотрудник медцентра выдавал фиктивные заключения байкерам

Сотруднику екатеринбургского медцентра Магомеду Мутаеву вынесли приговор по делу о мелком коммерческом подкупе. В 2021-2022 годы он входил в преступную группу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Мутаев помогал курсантам АНПОО "МотоАкадемия" получать медицинские заключения без фактического прохождения ими освидетельствования. Благодаря этим документам, будущие байкеры допускались к экзамену на получение водительских прав. За это, в свою очередь, Мутаев получал вознаграждение.

Удалось доказать вину в 33 эпизодах мелкого коммерческого подкупа. Однако, из-за истечения срока давности, сначала было прекращено уголовное преследование, а потом Мутаев и вовсе был освобожден от уплаты штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.