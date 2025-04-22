22 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Счетная палата раскритиковала "Почту России" за задержку пенсий

Счетная палата в своем отчете предложила кабмину поручить Минтруду и Социальному фонду представить предложения по изменению законодательства, чтобы установить денежную компенсацию пенсионерам за несвоевременную выплату пособий.

Как оказалось во время проверки компании, в 2020-м – начале 2025-го "Почта России" неоднократно нарушала сроки доставки пенсий, которые установлены Соцфондом. Например, в 2024 году доставку пенсий задерживали 52 раза на один-два дня. Согласно закону, "Почта" должна доставлять пенсию не позднее следующего дня после поступления денег от местного Соцфонда.

Как считает СП, основная предпосылка к тому, что выплату задерживают — возможность для "Почты России" извлечения дохода от размещения целевых средств. Из отчета аудиторов следует, что введение механизма компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий будет способствовать повышению ответственности "Почты России" относительно соблюдения сроков доставки, сообщают "Известия".

Также СП выяснила, что "Почта России" работает неэффективно, ее деятельность не помогает повышать доступность почтовых услуг.

Теги: Счетная палата, Почта России, пенсии


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