Умерла последний представитель баронов и графов Строгановых

Министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что умерла Элен де Людингаузен-Строганова (Елена Строганова) – последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых.

Баронесса основала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России. Первые поступления в фонд обеспечила идея организации "строгановских туров" в Петербург. Баронесса неоднократно посещала строгановские места Пермского края: Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор.

"Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью", - написала Платонова в своём telegram-канале.