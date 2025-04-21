21 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Стрельбу в клубе "Ночь" в Каменске-Уральском устроил пострадавший в клубе "Джой"

Установлено, кто стал зачинщиком конфликта со стрельбой в клубе "Ночь" в Каменске-Уральском. По данным СМИ, стрельбу открыл мужчина, ранее проходивший пострадавшим в деле об убийстве в клубе "Джой".

Как передает местное издание "РимМедиа" со ссылкой на собственные источники, мужчина стрелял из боевого оружия. Якобы он временно убыл из воинской части, что подтвердил изданию и его представитель по делу. Задержан ли он в рамках нового уголовного дела, пока не сообщается.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел 20 апреля. Мужчина, открывший огонь, прострелил ноги двоим посетителям клуба. В истории также фигурирует еще один стрелявший.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". Личности всех участников, в том числе и подозреваемых, уже установлены. Последними занимаются сыщики уголовного розыска.

Пострадавшие - мужчины 1980 и 1968 годов рождения. Один из них официально не трудоустроен, имеет две судимости, в том числе за вымогательство. Второй - работает оператором станка на заводе.

"Возможной причиной произошедшего стал словесный конфликт на улице, возникший на почве личной неприязни. Разыскиваемые имеют судимости по различным статьям УК РФ, уроженцы Каменска-Уральского. Чтобы не отягощать свою дальнейшую участь рекомендую подозреваемым не играть в кошки-мышки с оперуполномоченными, а добровольно явиться в полицию и дать показания следствию. Ситуация с раскрытием преступления взята на контроль руководством регионального полицейского главка", - отметил начальник пресс-службы областного главка Горелых.

Теги: Каменск-Уральский, клуб Ночь, стрельба


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