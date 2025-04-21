Отделения "Почты России" отремонтируют на штрафы россиян за нарушение ПДД

Сельские отделения "Почты России", финансовая эффективность которой до сих пор остается низкой, будут ремонтировать на штрафы, которые россияне платят за нарушение ПДД. Об этом на совещании в Совете Федерации сообщил директор департамента развития новых телеком-сервисов Минцифры Антон Привезенцев.

Ежегодно до 2030 года "Почте России" будут выделять по 5 млрд руб. на эти цели. Ожидается, что "бюджет" на ремонт подрастет за счет увеличения штрафов и сокращения скидок, которые предоставляются при оперативной оплате штрафа.