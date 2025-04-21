В ЯНАО бухгалтерия больницы похитила 314 млн рублей из зарплат медработников

В Лабытнанги вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 314 млн рублей в отношении бывших работников городской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Их признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой).

Установлено, что главный бухгалтер больницы и его заместитель, кассир-бухгалтер и начальник отдела по расчету заработной платы пять лет похищали деньги больницы под видом выплаты работникам зарплаты на общую сумму более 314 млн руб. Кроме того, соучастники изготавливали и использовали распоряжения о необоснованном переводе похищаемых денег.

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет шести месяцев до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской документации и отчетности, на три года. Также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего.

С целью обеспечения возмещения ущерба суд сохранил арест, наложенный на имущество осужденных – дорогостоящие дома, квартиры, автомобили и денежные средства на счетах в кредитных организациях.