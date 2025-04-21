7 800 гектаров охватят работы по лесовосстановлению и лесоразведению в Тюменской области

7 800 гектаров охватят работы по лесовосстановлению и лесоразведению в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Более 2 000 гектаров отведены под создание искусственных лесных насаждений, а на 5 000 — пройдут мероприятия по естественному восстановлению, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

На площади 518 гектаров выполнят работы по восполнению лесных ресурсов, утраченных при создании линейных объектов и добыче полезных ископаемых.

В весенний период посадка хвойных саженцев запланирована на площади более 1 300 гектаров.

К высадке на землях лесного фонда готовы более 11 000 000 сеянцев, выращенных в питомниках региона в 2024 году. Из них свыше 4 000 000 — с закрытой корневой системой.

С установлением теплой погоды сеянцы высадят на заранее подготовленные площади.

31 гектар участков, предназначенных для лесовосстановления, обработали осенью. Остальные площади под посадки подготовят весной.

Для выращивания посадочного материала на будущие годы, работники лесных питомников получили 1 300 кг семян. Их уже отправили на стратификацию для улучшения посевных качеств, а весной посеют на площади 17 гектаров.