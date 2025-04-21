РЖД открыли продажи билетов на электрички из России в Абхазию

РЖД открыли продажу билетов на электрички между Имеретинским Курортом и Сухумом. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Электропоезда начнут курсировать с 1 мая, будут отправляться дважды в день.

Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить прямо в поезде на станциях Весёлое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Ранее Минтранс России объявил об открытии продажи билетов на авиарейсы в Абхазию. Первый рейс в Сухум из Москвы 3 мая совершит татарстанская авиакомпания "ЮВТ АЭРО", 6 мая из Нижнего Новгорода в Сухум будет рейс у авиакомпании "Икар".

Сообщалось, что улучшение транспортной доступности Абхазии для россиян привело к тому, что вырос спрос на отдых в этой стране. За первую неделю апреля спрос на это направление вырос на 10%, год к году продажи прибавили более 20%.