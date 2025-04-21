В Орловской области главе района грозит срок за превышение полномочий

В Орловской области готово к суду дело главы Дмитровского района и его первого заместителя. Им вменяют превышение полномочий.

По версии следствия, руководитель подрядной организации и субподрядчик похитили денежные средства местной администрации. Также они поставили по завышенной стоимости детское игровое оборудование и спортивные комплексы более низкого, нежели предполагалось по контракту, качества.

В результате этих и других действий обвиняемых бюджет Дмитровского района Орловской области пострадал на 4,7 млн руб., которые незаконно выплачены подрядчикам. Дело ушло в суд, сообщает управление СКР по Орловской области.