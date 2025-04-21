21 Апреля 2025
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Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко: Омск в статусе Молодежной столицы станет точкой притяжения молодежи Сибири и России

Омск станет точкой притяжения инициатив и проектов молодых лидеров со всего Сибирского федерального округа в год Молодежной столицы России. Об этом стало известно по итогам заседания Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по молодежной политике, которое провел глава Омкой области Виталий Хоценко.

Ход реализации масштабной программы мероприятий, которые примет и организует Омск в рамках его статуса Молодежной столицы России 2025 года, стал главной темой обсуждения.

Виталий Хоценко напомнил, что присвоение Омску почетного статуса молодежной столицы страны - это результат совместных усилий, включая поддержку регионов Сибири и личное содействие полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО Анатолия Серышева.

Губернатор акцентировал внимание на том, что эта победа дает новые возможности для совместного развития молодежной политики в округе.

«Мы приглашаем делегации регионов к активному участию в окружных и федеральных событиях, которые состоятся в нашем городе в течение года», — отметил Виталий Хоценко.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Омск, как молодежная столица России-2025 станет площадкой для демонстрации достижений молодежи всех субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ и создания новых инициатив. На заседании Координационного совета МАСС Виталий Хоценко выступил с инициативой сделать Омск в год Молодежной столицы пространством обмена опытом профильных специалистов по молодежной политики из регионов Сибири. Это позволит не только узнать о лучших практиках в этой сфере, но и создаст перспективы дальнейшего развития и их широкого внедрения.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Сформированная программа мероприятий в Молодежной столице включает масштабные события федерального, окружного и международного уровня.

Так, 28 апреля Омск станет окружной площадкой всероссийского марафона «Знание.Первые», посвященного Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

28 июня на Соборной площади города пройдет масштабное празднование Дня молодежи.

Летом ожидаются международные события в рамках Шанхайской организации сотрудничества — акселерационная программа «Бизнес-инкубатор ШОС», Молодежный форум ШОС и спортивный Марафон ШОС.

Также в течение года также пройдут V Форум молодых лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион», межрегиональный форум РИТМ с грантовым конкурсом Росмолодежи на 20 млн рублей, финал спецпроекта «Твой Ход х Дебаттл», шоу «Твой Ход х Импровизация», региональный этап премии КАРДО, совместные мероприятия с Пермью и крупные межвузовские события.

Полученный статус Молодежной столицы позволит Омску стать точкой притяжения для талантливой, инициативной молодежи Сибири и России.

Теги: виталий хоценко, статус молодежной столицы, форум, точка притяжения, молодежная политика


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