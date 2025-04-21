Все фонтаны Екатеринбурга запустят 1 мая

В 2025 году сезон фонтанов в Екатеринбурге стартует 1 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Свою работу начнут все городские фонтаны. Как уточнили в мэрии, в Историческом сквере фонтан должны были смонтировать до 8 мая. Однако специалисты пообещали выполнить работы в ускоренном режиме и запустить его уже 1 мая.

Напомним, в прошлом году сезон фонтанов в Екатеринбурге был завершен в сентябре. Из-за стоявшей тогда теплой и солнечной погоды было решено его продлить.