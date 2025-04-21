21 Апреля 2025
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Фото: ППК &quot;Военно-строительная компания&quot;

Резервов нет. ДНР входит в летний сезон без серьезных запасов воды

ДНР входит в летний сезон практически без каких-то дополнительных резервов воды. И если лето будет засушливое, будет очень тяжело. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он сказал, что нужны нетривиальные решения. Опасаясь серьезных проблем, на днях он перевел "Воду Донбасса" под оперативное управление "Донбасстеплоэнерго", которое пршло зимний сезон без серьезных нареканий и жалоб. А "Вода Донбасса" не справляется со своими задачами, считает Пушилин. Это показало недавнее отключение воды почти на четыре дня в результате обесточивания Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции.

Водоснабжение ДНР практически полностью зависит от работы водоводы Дон - Донбасс. С декабря подача воды снова осуществляется раз в два дня на несколько часов. У многих потребителей, особенно на верхних этажах, воды нет практически три года, она просто не доходит наверх из-за слабого давления. При этом с августа в ДНР ввели плату за воду, а тем, у кого нет счетчиков, насчитывают как при круглосуточном водоснабжении. Также тарифы ежегодно повышаются.

В декабре тогдашний глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что как минимум в ближайшие два года нормального водоснабжения в регионе точно не будет. А новый премьер Андрей Чертков сказал, что техническое состояние системы водоснабжения в Донецкой агломерации не позволяет наладить нормальную подачу воды. Для замены системы нужно пять лет.

Теги: ДНР, вода


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