Участникам "Майской прогулки" в Екатеринбурге предлагают придумать имя новому маршруту

Организаторы "Майской прогулки", которая должна пройти в Екатеринбурге уже 18 мая, предложили участникам придумать оригинальное название для нового 14-километрового маршрута.

"Впервые городской маршрут появился в рамках "Майской прогулки" в 2023 году и уже стал доброй традицией. В 2025 году он составит 14 километров. В этом году организаторы предлагают дать маршруту яркое имя — и именно участники прогулки могут внести в это свой вклад. Это отличный шанс не только проявить креативность, но и стать частью истории одного из самых любимых городских событий", — рассказали Накануне.RU организаторы забега.

Напомним, что маршрут проходит через улицу Блюхера, Харитоновский сад, набережную реки Исеть, парк им. Павлика Морозова и Метеогорку. Каждый из участников конкурса, при выполнении всех условий, сможет пройти маршрут бесплатно. Занявшие 2 и 3 место получат фирменный мерч "Майской прогулки", а победитель конкурса с самым оригинальным названием маршрута - беспроводные наушники.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до конца дня 1 мая опубликовать пост во ВКонтакте с хэштегами #ИдуНаМайскую2025 и #МайскаяПрогулка. В посте необходимо указать название маршрута, объяснить, почему это лучшее название, рассказать о своем опыте участия в "Майской прогулке" и добавить фотографии.

Напомним, что стартуют и финишируют участники традиционно на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета — улице Мира, 19. Ранее мы писали подробно о каждом из маршрутов и времени старта.

Зарегистрироваться на прогулку можно заранее на сайте mayprogulka.ru.