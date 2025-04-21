В Пермском крае сутки разыскивают потерявшихся в лесу подростков

Вчера вечером в Очерском округе Пермского края в лесу потерялись двое 15-летних подростков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Очерского округа Алексей Солодников, передает корреспондент Накануне.RU.

О пропаже мальчиков сообщила мама одного из них. Она позвонила в службу 112 и рассказала, что сын позвонил и сообщил, что они потерялись в лесу и замерзли. Последний раз школьники выходили на связь в два часа ночи. Ведутся поиски подростков. Запеленговать их телефоны не удалось, так как они разряжены.

Решается вопрос о присоединении к поиску отряда "ЛизаАлерт".

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на данный момент поисками детей занимается краевая служба спасения, Очерский отдел МВД России, специалисты МЧС России, кинолог с собакой, волонтеры и охотники — 27 человек и 13 единиц техники. В поисках задействованы также четыре квадрокоптера.



"Главе округа и и.о. министра территориальной безопасности поручил держать ситуацию на контроле и оперативно докладывать. Делаем все, чтобы ребята нашлись", - заявил Махонин.