В России депутатов Госдумы решили ранжировать по принципу светофора

В Кремле разработали параметры оценки депутатов Госдумы. Решение стало частью подготовки к выборам в нижнюю палату парламента.

Ранее администрация президента (АП) разослала анкету, в которой попросила региональные власти дать оценку действующим депутатам Госдумы и предложения по их замене, если такая необходимость есть. В документе прямо указано, что речь идёт о формировании списков на новый созыв нижней палаты парламента России, выборы в которую намечены на сентябрь 2026 г. Следует указать возраст политиков, а также, оценив их работу, распределить в одну из трех групп – зеленую, желтую, красную.

Это так называемая система светофора, популярная у сегодняшнего "внутрипола" АП. От регионов попросили указать общественный статус депутата, то есть принадлежность его к участникам военной операции, победителям "Лидеров России" или "Лидеров России. Политика", обучающимся в программе "Время героев" или в Высшей партийной школе, Народному фронту и т.д., пишет РБК.