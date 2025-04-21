Кремль направит заинтересованным сторонам данные о нарушении перемирия ВСУ

Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам данные о фактах нарушения Пасхального перемирия со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о контактах с США на этот счет, представитель Кремля отметил, что Пасхальное перемирие было инициативой Владимира Путина.

Также Песков напомнил, что Минобороны России дало оценку хода Пасхального перемирия с Украиной.

"Даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего", - цитирует его РИА Новости.

Путин объявил Пасхальное перемирие на срок с 18:00 19 апреля до 00:00 часов 21 апреля. На этот период президент РФ распорядился остановить все боевые действия.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ, несмотря на объявление Пасхального перемирия, продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. По информации министерства, всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.