ХК "Автомобилист" продлил контракт со своим лучшим снайпером в Кубке Гагарина

Хоккейный клуб "Автомобилист" официально объявил о продлении контракта с нападающим Александром Шаровым.

Форвард пополнил состав "Автомобилиста" по ходу сезона-2024/25. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано еще на три сезона – до 31 мая 2028 года.

В регулярном чемпионате КХЛ Шаров успел провести за уральскую команду 31 матч, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. А в нынешнем Кубке Гагарина Александр стал лучшим снайпером "Автомобилиста", забив четыре гола в семи поединках.

Напомним, в начале апреля "Автомобилист" выбыл из Кубка, уступив в решающем матче серии с казанским "Ак Барсом". У екатеринбуржцев есть большие вопросы по судейству в этой игре.