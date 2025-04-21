Киров и Екатеринбург этим летом свяжет авиарейс

В июне из Кирова запустят авиарейсы до Екатеринбурга. Как рассказал в своих социальных сетях губернатор Кировской области Александр Соколов, уральская столица стала одним из самых востребованных направлений среди жителей региона.

"Мы ведем большую работу по развитию авиаперелетов из Кирова. Когда в своих соцсетях я проводил опрос среди жителей — какие они хотели бы видеть маршруты — в тройке самых популярных был Екатеринбург. Нам удалось проработать этот вопрос. Маршрут "Киров — Екатеринбург" прошел отбор, проведенный Росавиацией", — отметил губернатор.

Планируется, что полеты будут осуществляться с июня по октябрь дважды в неделю. Старт продажи билетов будет объявлен в ближайшее время.

В прошлом месяце екатеринбургский аэропорт "Кольцово" перешел на весенне-летнее расписание. Тогда мы писали, какие направления являются самыми востребованными для жителей уральской столицы.