Почти 800 человек вывезли с освобожденных территорий Курской области

Почти 800 человек вывезли с освобожденных территорий курского приграничья в безопасные районы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Общее количество вывезенных начиная с 12 марта жителей составляет 797 человек… по состоянию на вчерашний день", - приводит слова Хинштейна РИА Новости.

Ранее в МЧС сообщили, что более двух тысяч человек из приграничья Курской области с 12 марта восстановили связь с родственниками.

Напомним, 12 марта сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации Суджи в самом центре города, где подняли флаг. 13 марта Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области.