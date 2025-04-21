Вхождение Канады в Евросоюз маловероятно, но не невозможно - Politico

Вхождение Канады в Евросоюз маловероятно, но никогда не равно нулю. Эксперты считают, что теоретически Канада может стать членом ЕС, но есть серьезные препятствия на этом пути, пишет Politico.

Опросы показывают, что канадцы "заинтригованы идеей присоединения к блоку", особенно в свете президентства Трампа в соседних США. Бывшая колония, якобы, задается вопросом о необходимости поиска более надежных союзников.

В недавнем опросе 44% канадцев заявили, что поддерживают идею членства в ЕС, отвергли эту идею только 34% граждан.

В Еврокомиссии сообщили, что считают за честь получить результаты такого опроса, но все же государство-член ЕС должно территориально располагаться на территории одного континента.