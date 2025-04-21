На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевской

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Как говорится в Telegram-канале KVERT, 20 апреля над кратером вулкана появилось свечение. Оно наблюдается и по видео снимкам, и со спутника.

"В кратере вулкана происходит извержение стромболианского типа", - говорится в сообщении. Для Ключевского установлен желтый код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской или Ключевская сопка — самый высокий из действующих вулканов Европы и Азии. Относительная высота 1750 м. Рядом расположены поселки Ключи и Козыревск.

До этого извержение Ключевского произошло в июне 2023 года. На момент начала не представляло опасности для окрестного наcеления и авиасообщения, но в ноябре пепел поднялся на высоту до 13 км над уровнем моря.