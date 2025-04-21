В России признана нежелательной итальянская Comunitа dei Russi Liberi in Italia

Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу в стране организации Comunità dei Russi Liberi in Italia.

Организация создана в январе 2021 г. россиянами, проживающими в Италии. Её представители активно ретранслируют тезисы западной пропаганды в отношении России. Одна из главных целей работы организации – организация антироссийских митингов, манифестаций, привлечение внимания итальянского населения к якобы систематическим нарушениям в России прав и свобод граждан. Во время протестных мероприятий собирают деньги для вооруженных формирований Украины, на которые покупают военную амуницию, беспилотники и комплектующие к ним. По этому поводу Comunità dei Russi Liberi in Italia сотрудничает с представителями террористической организации "Легион "Свобода России"".

В социальных сетях участники сообщества распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции, деструктивную информацию в отношении руководства России, а также материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщает Генпрокуратура.