Свердловчане отправились жарить шашлыки на природе, несмотря на запрет

В Свердловской области, где на днях ввели особый противопожарный режим, уже зафиксированы его первые нарушения. Люди отправились на природу, чтобы пожарить шашлыки.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, нарушения зафиксировали участники патрульных групп. В них входят сотрудники лесничеств, МЧС, правоохранительных органов и администраций муниципалитетов. Патрульные группы работают в садовых и дачных товариществах, на прибрежных территориях, в природных парках и лесах региона.

"Первые нарушения они выявили на территории Березовского городского округа, где жители использовали открытый огонь для приготовления пищи. Итогом проигнорированных требований особого противопожарного режима стали два постановления об административных нарушениях", - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, что с 19 апреля на Среднем Урале запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Предполагается, что эти меры помогут защитить леса от пожаров. Нарушителей ждут штрафы.