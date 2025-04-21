Минобороны РФ: Киевский режим 4900 раз нарушил режим пасхального перемирия

ВСУ, несмотря на объявление Пасхального перемирия, продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам, сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия. За время его действия украинские военные применили 90 беспилотников, из них вне зоны СВО – восемь. Все они были уничтожены.

В Минобороны добавили, что с окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение СВО.

Ранее МИД России заявил, что Киев не соблюдал пасхальное перемирие, Украина продолжала удары. Так ведомство ответило на заявление Госдепа США о надежде на продление режима прекращения огня между Москвой и Киевом после Пасхи.

Украина целенаправленно саботировала пасхальное перемирие, считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Киев заинтересован в продолжении военного конфликта.

Напомним, в Госдепе США заявили, что поприветствовали бы продление режима прекращения огня между Москвой и Киевом.