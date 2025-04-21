От нерентабельных шахт в ЛНР и ДНР отказываются российские инвесторы

Российские инвесторы хотят вернуть государству арендованные угольные шахты в ДНР и ЛНР. Речь идет о девяти объектах, взятых в аренду в 2024 году: семь (в ЛНР) у ООО "Торговый дом "Донские угли" и две (в ДНР) у ООО "Импэкс-Дон".

Руководителям республик ситуация не нравится: арендаторы предлагают властям самим готовить нерентабельные шахты к ликвидации, а это может обойтись в несколько миллиардов рублей, передает РБК. По такому в Минэнерго России состоялось совещание – решали, кто именно должен вложиться в закрытие предприятие.

Пока что задача по подготовке документации передана в региональные отраслевые управления. Но кто будет реализовывать план по ликвидации – не определено.

Источник, знакомый с обсуждением, сообщил, что разработка техпроекта ликвидации стоит около 50 млн руб. Разработка может занять до года. За это время поддержание жизнеспособности только одной шахты обойдется в 250-360 млн руб.

Эксперты отмечают, что часть шахт находится рядом с жилой застройкой, и если не следить за ними и не поддерживать технические параметры, они могут представлять угрозу для населения.