21 Апреля 2025
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Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Борис Джонсон: Гаджетизация убивает западную цивилизацию

Экс-премьер Британии Борис Джонсон раскритиковал популярный мессенджер WhatsApp и в целом гаджетизацию жизни. Об этом он написал в Daily Mail и сказал в видеоролике.

Джонсон подчеркивает, что люди стали слишком много времени тратить на мессенджеры, в частности WhatsApp, и это имеет катастрофические последствия. Молодежь больше не встречается, не ходит на вечеринки и даже пьет мало алкоголя.

"Может быть, это объясняет поразительное падение рождаемости. WhatsApp убивает западную цивилизацию", - заявил он.

В своей статье Джонсон пишет, что каждое утро, еще до того, как встать с постели, люди ищут смартфон, чтобы начать там смотреть что-то бессмысленное. Они нажимают на заветную кнопку и оказываются в "персональной электронной тюрьме", начинают вести себя как "настоящие наркоманы, ожидая, пока наша эндокринная система выдаст нам микродозу дофамина, и вскоре проходит целый час, а за ним еще и еще".

Демографы признают негативное влияние гаджетизации на рождаемость. Погружение в гаджеты обрывает социальные связи между людьми, препятствует созданию отношений, семей и неизбежно подавляет рождаемость. Однако дальше разговоров дело не идет. Рождаемость в странах Европы в последние 10 лет продолжает снижаться. Это общемировой процесс, но в странах Европы она и так очень низка.

Теги: WhatsApp, мессенджер, смартфон, цифровизация


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