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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Свердловское МинЖКХ заявило о сокращении нарушений во время отопительного сезона

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области подвело предварительные итоги отопительного сезона 2024-2025 годов.
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По данным ведомства, количество технологических нарушений сократилось на 8,8% по сравнению с прошлым годом. Восстановительные работы проводились в нормативные сроки, а количество аварийных инцидентов, на устранение которых потребовалось более суток, уменьшилось на 33,9%.

"Отопительный сезон у нас прошел без серьезных нарушений. Последствия коммунальных аварий, возникающих в муниципалитетах, решались достаточно оперативно, поскольку запас необходимых сил и средств был подготовлен заранее", - отметил и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, отопительный сезон на Среднем Урале завершится в первой декаде мая.

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор нашел массу нарушений при подготовке Свердловской области к отопительному сезону 2024-2025 годов. Этой зимой из-за аварийной остановки котельной без отопления оставались жители поселка Новберезовский. Прокуратура проводила проверку.

Также перебои с отоплением наблюдались в Екатеринбурге – в микрорайоне Кольцово и в центре уральской столицы. Власти региона в лице экс-главы МинЖКХ Николая Смирнова (ныне находящегося под следствием) заявляли, что Свердловской области необходимы средства на ремонт коммунальной инфраструктуры, а удержание тарифов поставит под угрозу обеспечение уральцев теплом, водой и другими услугами.

Теги: отопление, нарушения, сезон, МинЖКХ


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Ранее 08.11.2024 10:30 Мск Ростехнадзор нашел массу нарушений при подготовке Свердловской области к отопительному сезону

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