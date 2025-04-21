"ЭнергосбыТ Плюс" выплатит жителю Арамиля почти 7 миллионов рублей за сгоревший дом

21 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"ЭнергосбыТ Плюс" выплатит жителю Арамиля почти 7 миллионов рублей за сгоревший дом

АО "ЭнергосбыТ Плюс" обязали выплатить жителю Арамиля - Виктору почти 7 млн рублей за сгоревший в августе 2023 года дом. Огонь вспыхнул из-за скачка напряжения на внешних сетях электрооборудования, однако компания до последнего не хотела брать на себя ответственность. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Потеряв свое имущество, Виктор обратился в суд с иском к поставщику электроэнергии АО "ЭнергосбыТ Плюс" с просьбой взыскать убытки и ущерб, причиненные пожаром - 6 млн 889 тыс. 180 рублей: 5 млн 32 тыс. – стоимость восстановления дома, 579 тыс. 480 рублей – размер ущерба, причиненного имуществу, 1 млн 700 рублей – расходы на демонтаж элементов дома и расходы на экспертизы, а также 200 тыс. рублей компенсации морального вреда. Также истец просил суд взыскать с ответчика штраф в размере 50% от присужденных сумм.

В суде энергетики последовательно перекладывали ответственность на других участников процесса, в результате чего потерпевший сам и оказался виноватым в пожаре. "ЭнергосбыТ Плюс" заявил, что просто подает истцу электричество и взымает за это плату, а сетевыми организациями являются ПАО "Россети Урал" и АО "Облкоммунэнерго".

Представитель "Россетей" пояснил, что спорные электросети числятся на балансе "Облкоммунэнерго", а представитель последнего перекинул вину на потерпевшего, заявив, что причиной пожара стало ненадлежащее состояние внутридомовой проводки.

Суд признал виновным именно АО "ЭнергосбыТ Плюс", обязав выплатить:

  • ущерб от сгоревшего дома – 5 млн 32 тыс. рублей;
  • ущерб за утрату имущества – 579 тыс. 480 рублей;
  • расходы на демонтаж – 1 млн 700 тыс. рублей,
  • компенсации морального вреда – 20 тыс. рублей
  • штраф в соответствие с законом о защите прав потребителей – 500 тыс. рублей.

Также с ответчика взысканы судебные расходы в размере 118 тыс. 560 рублей.

Ни одну из сторон такое решение не устроило, а потому было принято продолжить разбирательства в Свердловском областном суде. Пока истец настаивал на полном удовлетворении иска, ответчик просил снизить сумму расходов на демонтаж до 306 тыс. рублей, а также исключить расходы на специалиста-оценщика – 42 тыс. рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для вмешательства в судебный акт и оставила его без изменений. Решение вступило в законную силу. АО "ЭнергосбыТ Плюс" предстоит выплатить Виктору 6 млн 750 тыс. 740 рублей.

Теги: ЭнергосбыТ Плюс, Арамиль, пожар, компенсация, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети