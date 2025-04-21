"ЭнергосбыТ Плюс" выплатит жителю Арамиля почти 7 миллионов рублей за сгоревший дом

АО "ЭнергосбыТ Плюс" обязали выплатить жителю Арамиля - Виктору почти 7 млн рублей за сгоревший в августе 2023 года дом. Огонь вспыхнул из-за скачка напряжения на внешних сетях электрооборудования, однако компания до последнего не хотела брать на себя ответственность. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Потеряв свое имущество, Виктор обратился в суд с иском к поставщику электроэнергии АО "ЭнергосбыТ Плюс" с просьбой взыскать убытки и ущерб, причиненные пожаром - 6 млн 889 тыс. 180 рублей: 5 млн 32 тыс. – стоимость восстановления дома, 579 тыс. 480 рублей – размер ущерба, причиненного имуществу, 1 млн 700 рублей – расходы на демонтаж элементов дома и расходы на экспертизы, а также 200 тыс. рублей компенсации морального вреда. Также истец просил суд взыскать с ответчика штраф в размере 50% от присужденных сумм.

В суде энергетики последовательно перекладывали ответственность на других участников процесса, в результате чего потерпевший сам и оказался виноватым в пожаре. "ЭнергосбыТ Плюс" заявил, что просто подает истцу электричество и взымает за это плату, а сетевыми организациями являются ПАО "Россети Урал" и АО "Облкоммунэнерго".

Представитель "Россетей" пояснил, что спорные электросети числятся на балансе "Облкоммунэнерго", а представитель последнего перекинул вину на потерпевшего, заявив, что причиной пожара стало ненадлежащее состояние внутридомовой проводки.

Суд признал виновным именно АО "ЭнергосбыТ Плюс", обязав выплатить:

ущерб от сгоревшего дома – 5 млн 32 тыс. рублей;

ущерб за утрату имущества – 579 тыс. 480 рублей;

расходы на демонтаж – 1 млн 700 тыс. рублей,

компенсации морального вреда – 20 тыс. рублей

штраф в соответствие с законом о защите прав потребителей – 500 тыс. рублей.

Также с ответчика взысканы судебные расходы в размере 118 тыс. 560 рублей.

Ни одну из сторон такое решение не устроило, а потому было принято продолжить разбирательства в Свердловском областном суде. Пока истец настаивал на полном удовлетворении иска, ответчик просил снизить сумму расходов на демонтаж до 306 тыс. рублей, а также исключить расходы на специалиста-оценщика – 42 тыс. рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для вмешательства в судебный акт и оставила его без изменений. Решение вступило в законную силу. АО "ЭнергосбыТ Плюс" предстоит выплатить Виктору 6 млн 750 тыс. 740 рублей.