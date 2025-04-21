Стали известны победители Вологодского фестиваля «Студенческая весна»

Накануне в Вологде прошли финальные состязания ежегодного конкурса талантов среди студентов вузов, колледжей и техникумов региона. Красочной точкой мероприятия стал гала-концерт, на котором самые творческие участники представили свои вокальные, хореографические и театральные представления.

«Определили 25 победителей в различных номинациях по направлениям «Творчество», «Спорт», «Медиа» и «Интеллект». Высшая награда - Гран-при - досталась танцевальному коллективу «LiBpower». Поздравляем ребят с победой и желаем достойно представить родной регион на «Российской студенческой весне» в Казани. Наша молодежь яркая, талантливая, активная, пассионарная. Своей энергией они двигают регион вперед, создают интеллектуальный фундамент будущего Вологодчины и всей страны», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Более 250 молодых людей боролись за победу в финале. В направлении «Творчество» на оценку жюри представили 55 номеров, а в направлении «Медиа» – 14 работ. Медийщики работали прямо на площадках фестиваля – им предстояло снять фото- или видеорепортаж о «Студенческой весне».

В направлении «Спорт» семь студенческих команд соревновались в «Фиджитал-баскетболе». Ребята продемонстрировали свои возможности как на баскетбольной площадке, так и в виртуальной реальности.

Интеллектуальные состязания проходили в формате турнира. 14 студенческих команд проверили свои знания государственного устройства Российской Федерации, терминов молодежной политики, музыкальных композиций.