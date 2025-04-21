WSJ: США готовы на признание российского Крыма и отказ от вступления Украины в НАТО

США давят на Киев, чтобы он согласился на план Вашингтона, который предусматривает признание российского статуса Крыма и отказ от НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Крым - это единственный регион, возвращение которого в состав России США готовы официально признать. Другие регионы они признавать не намерены, но не будут и требовать их возвращения киевскому режиму. В Вашингтоне ждут ответа Зеленского на эти предложения, который он должен привезти в Лондон на встречу, намеченную на днях. Если это предложение будет принято, то в Москву снова полетит посланник президента США Стивен Уиткофф. Однако ожидать от Зеленского принятия плана маловероятно, пишет издание.

План не предусматривает ограничений численности и вооружения ВСУ, но в нем нет и никаких гарантий безопасности Украины со стороны США.

Находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский пишет в своем Telegram-канале, что Вашингтон дал Киеву срок до 1 мая на то, чтобы согласиться на эти условия, а также подписать сделку по ископаемым.

"По слухам из верхушки "слуг", встреча [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов", - написал он.