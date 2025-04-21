Google оштрафовали за разглашение данных погибших на СВО военных

Таганский суд Москвы признал виновной корпорацию Google в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В одном из опубликованных в видеохостинге YouTube роликов были опубликованы имена, а также анкетные и персональные данные погибших военнослужащих.

В феврале сообщалось, что Google был назначен штраф в 3,8 млн рублей за публикацию инструкции по сдаче в плен для солдат армии России, участвующих в специальной военной операции.

В марте Google наказали за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Решение принял Таганский райсуд. Вердикт – административный штраф в 3,5 млн руб.,