Сын Андрея Чикатило пропал в зоне СВО

Сын маньяка Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО, куда ушел добровольцем, передает Shot без ссылки на источник. По данным Telegram-канала, 56-летний Юрий Мирошниченко добровольно отправился воевать на стороне Украины, в последнее время находился на харьковском направлении.

Сообщается, что мужчина пропал еще три месяца назад. По одной из версий, его подразделение могло попасть под артиллерийский огонь ВС РФ. Но в базах погибших его нет.

По данным канала, отправившись добровольцем в зону военных действий, мужчина избежал преследования – его разыскивали правоохранительные органы Украины за большие долги по алиментам, кредитам и дорожным штрафам.