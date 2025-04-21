В Екатеринбурге третьи сутки ищут 16-летнюю школьницу

В Екатеринбурге пропала школьница. Ее не могут найти третьи сутки.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, разыскивается 16-летняя Елена Ф. С 19 апреля ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, волосы каштанового цвета, глаза темно-зеленые. Была одета: светло-розовая куртка, черные штаны, бело-серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о Елене, просят сообщить информацию по номеру "горячей линии" поисковиков: 8-800-700-54-52. Также можно обратиться по номеру 112.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге разыскивали 15-летнюю школьницу с татуировкой, пропавшую в районе Химмаша. Поиски завершились благополучно, девушку нашли живой.