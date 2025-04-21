СМИ: США предлагают нейтральный статус земель вокруг ЗАЭС под их контролем

США полагают, что одним из условий, которое могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине, могло бы стать присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.

При этом не уточняется, кто именно в такой ситуации, по мнению США, должен осуществлять управление станцией.

25 марта американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ведутся переговоры с Киевом о демаркационных линиях, территориях и праве собственности на атомную электростанцию. Президент не сообщил, какая именно АЭС обсуждается в переговорах. МИД России заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отдать в руки американского капитала Запорожскую АЭС, которая находится на территории России. Глава государства заявил, что в ходе переговоров с Трампом обсуждение потенциальных инвестиций в энергетические объекты касалось Запорожской АЭС.