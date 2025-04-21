В Забайкалье для оценки ситуации с пожарами прибыли главы МЧС и Минприроды

Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров, сообщили в МЧС РФ.

О ситуации доложил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Ранее в регионе был введен режим ЧС регионального характера. Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье близка к федеральному ЧС, заявил 17 апреля глава Рослесхоза Иван Советников.

На сегодняшний день в Забайкалье действует 50 лесных пожаров на площади порядка 168 тыс. га. Очаги пожаров наиболее приближены к населенным пунктам Большая Тура и Бори. В МЧС отметили, что угрозы этим селам нет.

Как сообщалось, власти Забайкалья пытаются избежать масштабных природных пожаров. На прошлой неделе было выпущено постановление губернатора, ограничивающее выезд граждан из населенных пунктов "на природные и природно-антропогенные объекты".