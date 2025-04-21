В Кунгуре ребенок выпал с высоты четвертого этажа и выжил

В Кунгуре шестилетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Мальчик выжил. Он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

По данным СКР, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 апреля. Ребенок остался в квартире один, самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку.