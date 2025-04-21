Возвращаются льготы для семей с детьми при оформлении автокредита

В России будет доступна возможность оформить льготный кредит на покупку автомобиля для семей с детьми.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль", — сказал он. Отмечается, что данная инициатива способна улучшить ситуацию на автомобильном рынке.

Для участия в программе стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн руб. Транспортное средство должно набрать от 2 тыс. баллов за локализацию производства на территории России, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, в России за февраль банки выдали гражданам 62,3 тыс. автокредитов на 76,7 млрд руб. Это минимальный показатель с весны 2023 года, заявили в Объединенном кредитном бюро. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года выдачи сократились в 1,5 раза.