В США выступили за продление перемирия между РФ и Украиной

В Госдепе США заявили, что поприветствовали бы продление режима прекращения огня между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает Reuters.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на срок с 18:00 19 апреля до 00:00 часов 21 апреля. На этот период Путин распорядился остановить все боевые действия. Минобороны РФ обвинило ВСУ в нарушении объявленного пасхального перемирия. Как заявили в ведомстве, армия Украины 444 раза обстреляла позиции российских войск и нанесла 900 ударов БПЛА.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пасхальное перемирие истечет в ближайшую полночь, команд по его продлению президент РФ Владимир Путин не давал.