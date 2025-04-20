Сбербанк и ВТБ отменят комиссии по льготной ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин пообещали отменить дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов. Об этом Греф и Костин рассказали в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Вместе с тем, Герман Греф предупредил, что такое решение сильно сократит объемы выдачи ипотеки.

"Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна. Это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов", — сказал глава Сбербанка.

Андрей Костин с ним согласен. По словам главы ВТБ, комиссии вводились "не от хорошей жизни".

"Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться", — сказал он.

15 апреля президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки. По словам главы государства, взимание дополнительных комиссий недопустимо. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что считает необходимым запретить их взимание.