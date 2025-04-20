20 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Трамп готовит радикальное сокращение Госдепа

Белый дом подготовил приказ о радикальном сокращении и реструктуризации Госдепартамента. Он предполагает ликвидацию всех его операций в Африке и закрытие отделов, занимающихся вопросами демократии, прав человека и беженцев. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на копию документа.

По данным газеты, американский лидер Дональд Трамп готовится подписать указ на следующей неделе. Проект предполагает ликвидацию региональных бюро и создание четырех "корпусов": Евразийского, Ближневосточного, Латиноамериканского и Индо-Тихоокеанского.

Одно из наиболее радикальных предполагаемых изменений — ликвидация бюро по делам Африки, взамен которого планируется создать управление специального посланника по делам Африки, подотчетное Совету нацбезопасности. Это управление займется несколькими вопросами, включая контртеррористические операции и "стратегическую добычу важнейших природных ресурсов и торговлю ими".

Согласно документу, все "второстепенные" посольства и консульства в странах Африки к югу от Сахары будут закрыты до 1 октября, а дипломаты будут направлены в Африку для "целенаправленного развертывания в рамках миссий".

Кроме того, предлагается ликвидировать отделы, курирующие вопросы демократии, прав человека, беженцев и миграции, управление по глобальным проблемам женщин, а также бюро международных организаций.

Администрация Трампа планирует также упразднить должность спецпосланника по вопросам климата и заместителя госсекретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью. Функции Агентства США по международному развитию возьмет на себя Бюро по гуманитарным вопросам.

В соответствии с документом, дипломатическими отношениями с Канадой будет заниматься "значительно сокращенная" команда сотрудников, которых переведут в новое управление по делам Северной Америки при канцелярии госсекретаря. Это включает значительное сокращение численности посольства США в Оттаве.

Теги: госдеп, трамп, сокращение


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