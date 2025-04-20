В МВД рассказали о новой схеме телефонных мошенников с признанием в обмане

Телефонные мошенники начали использовать новую схему отъема денег, на определенном этапе которой признаются жертве в обмане.

Неизвестный звонит человеку, представляясь сотрудником мобильного оператора и заявляет об окончании срока действия договора на оказание услуг связи. Чтобы его продлить, злоумышленник просит назвать код из СМС. После того как доверчивый гражданин называет аферисту код, звонящий открыто заявляет, что обманул его, пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"На такие уловки злоумышленники идут, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих", - рассказали в управлении МВД.

После этого с жертвой связываются уже якобы сотрудники правоохранительных органов, Росфинмониторинга и портала "Госуслуги", которые инструктируют человека, как "спасти" деньги, переведя их на безопасный счет, и поймать злоумышленников, которые "договорились" с сотрудниками банка.

Ранее Роскомнадзор (РКН) сообщил о появлении нового вида мошенничества. Мошенники представляются сотрудниками этой организации и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале Госуслуг взломали. Для разблокировки мошенники требуют номер СНИЛС.