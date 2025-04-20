На побережье Сахалина произошел разлив нефтепродуктов

20 апреля при перекачке топлива в береговые емкости из танкера "Александр Кащук", находящегося на 6 причале ПАО "Холмский морской торговый порт" в Холмске, произошел разлив нефтепродуктов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Как отметили в надзорном ведомстве, для предотвращения распространения нефти в окружающую среду возле судна установили боны — плавучие заграждения, которые служат для ограничения распространения нефтепродуктов по поверхности воды.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при использовании водного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход проведения аварийно-спасательной операции.