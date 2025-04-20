В России могут ввести самозапрет на азартные игры

Федеральная налоговая служба (ФНС) поддерживала инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт". Это указано в ответе ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Чернышов обратился в ФНС с таким предложением в феврале. Как говорится в документе, граждане смогут добровольно внести себя в реестр, оформив на себя самозапрет на срок от трех месяцев до пожизненного срока. Также в реестр предлагается автоматически вносить людей, имеющих долги по кредитам и штрафам с просрочкой более трех месяцев до тех пор, пока они полностью не погасят задолженность или не начнут исправно вносить платежи.

"Идея создания реестра "Стопзарт" — важный шаг в защите граждан от рисков игровой зависимости и финансовых потерь", - рассказал Чернышов РИА Новости.

По его мнению, добровольный самозапрет — это инструмент осознанного выбора, а автоматическое включение в реестр должников создаст дополнительный барьер для тех, кто уже находится в сложной экономической ситуации.

Он также добавил, что мера поможет снизить уровень проблемной игровой активности и защитить семьи от необдуманных трат.

Ранее в Объединённом кредитном бюро назвали количество россиян, оформивших самозапрет на кредитование. За первый месяц работы сервиса его установили 7,94 млн россиян. Большинство выбирает полный запрет на кредиты (7,2 млн заявок, 91,5%).