Южная Корея не будет "бороться" с пошлинами Трампа из-за "исторического долга" страны перед США

Власти Южной Кореи отказались "сопротивляться" введенным в отношении Сеула пошлинам США в связи с "историческим долгом" страны перед Вашингтоном, заявил в интервью Financial Times исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су.

Как пояснил глава государства, после Корейской войны США предоставили Сеулу помощь, технологии, инвестиции и гарантии безопасности. Поэтому из чувства благодарности республика собирается вступить в переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы найти "решения, которые будут выигрышными для обеих сторон".

Сеул не рассматривает действия США как цель, против которой нужно бороться, подчеркнул Хан Док Су. Вместе с тем он признал, что некоторые отрасли "могут пострадать от некоторых проблем", и добавил, что либерализация торговли между двумя странами повысит благосостояние корейского народа.

Южнокорейские чиновники были встревожены, когда в апреле Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин, пишет FT. Это произошло, несмотря на соглашение о свободной торговле, в соответствии с которым Южная Корея "фактически не взимает" тарифы с американских товаров.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил пошлины в отношении более 75 стран, обратившихся к США с просьбой о переговорах по урегулированию пошлин и не ответивших на действия Вашингтона аналогичными мерами.